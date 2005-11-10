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Ravenna, ufficiale il ritorno in campo di Ronaldinho: giocherà il derby contro il Forlì

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
24.10.2026 00:34I fatti del giorno
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Ronaldinho torna in campo con il Ravenna: giocherà il derby contro il Forlì il 15 novembre alle 17.30 allo stadio Benelli.
FotoTUTTOmercatoWEB

È iniziato il countdown per il ritorno in campo di Ronaldinho, a oltre dieci anni dall'ultima partita ufficiale disputata. Il campione brasiliano vestirà la maglia del Ravenna domenica 15 novembre, alle 17.30, in occasione del derby contro il Forlì. Un appuntamento speciale che promette di attirare l'attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Ronaldinho torna in campo: giocherà con il Ravenna il derby contro il Forlì

L’attesa ha una data: domenica 15 novembre alle ore 17.30, la leggenda brasiliana vestirà la maglia del Ravenna FC nel derby contro il Forlì. Un appuntamento che porterà gli occhi del mondo sullo Stadio Bruno Benelli.
Tutto il mondo del calcio credeva fosse troppo bello per essere vero, invece possiamo ufficialmente annunciare un grande ritorno. Quello della magia, del sorriso, di un talento capace di far innamorare generazioni di appassionati, al di là dei colori e della fede calcistica.

Il Ravenna FC annuncia che Ronaldinho tornerà in campo in un match ufficiale di campionato il 15 novembre, alle ore 17.30, allo Stadio Bruno Benelli. Il campione brasiliano si unirà ai compagni in maglia giallorossa per una sfida che rende questo momento ancora più speciale: il derby Ravenna–Forlì.

Dall’annuncio di Miami, che ha fatto il giro del mondo, all’abbraccio dei tifosi sulla spiaggia di Marina di Ravenna lo scorso 20 agosto, l’attesa è cresciuta tra entusiasmo, curiosità e incredulità. L’idea del presidente Cipriani che ha acceso l’immaginazione dei tifosi e alimentato il dibattito ben oltre i confini italiani diventa ora un appuntamento concreto. Ronaldinho giocherà al Benelli, aprendo un nuovo capitolo di una storia che continua a sorprendere.

Ci sono calciatori che si ricordano per ciò che hanno vinto e altri anche per ciò che hanno fatto provare. Ronaldinho appartiene a quella rara categoria di campioni capaci di trasformare il calcio in felicità: un gesto inatteso, un’invenzione, un sorriso che ha unito stadi e generazioni. Il 15 novembre quella stessa emozione incontrerà la passione giallorossa e l’atmosfera di un derby profondamente sentito dalla città.

Per Ravenna sarà una giornata destinata a entrare nella memoria del club e dei suoi tifosi. Per gli appassionati di tutto il mondo, l’occasione di ritrovare in campo uno dei protagonisti più amati della storia del calcio.

La data da segnare sul calendario è il 15 novembre, ore 17.30: Ravenna–Forlì, Stadio Bruno Benelli.

Tutte le informazioni sulle modalità di acquisto dei biglietti saranno comunicate prossimamente attraverso i canali ufficiali del Ravenna FC.

L’attesa sta per finire. La magia torna in campo.

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