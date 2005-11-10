Dall'esperienza appena conclusa sulla panchina dell'Hamrun Spartans a un'analisi approfondita della Serie C italiana. Marco Amelia è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com, tornando innanzitutto sulla fine del rapporto con il club maltese, con il quale aveva raggiunto la zona Top 6 del campionato. L'ex portiere ha poi espresso il proprio giudizio sulle tre squadre al comando dei rispettivi gironi, soffermandosi in particolare sul momento del Potenza e sulle prospettive del Livorno, altra sua ex squadra. In chiusura, un commento emozionato sul ritorno in campo di Ronaldinho nella sfida tra Ravenna e Forlì.

Mister, la separazione dall'Hamrun Spartans è stata ufficializzata nelle scorse ore. Ci può raccontare che cosa è successo?

"La situazione è stata condivisa da entrambe le parti. Stavamo disputando un ottimo campionato ed eravamo riusciti a entrare nella Top 6, considerando anche la particolare formula del torneo maltese. Tuttavia, a volte emergono situazioni sulle quali non si riesce a trovare un punto d'incontro. Nel confronto con il management abbiamo quindi preferito intraprendere strade diverse, anche per preservare i rapporti. Abbiamo individuato una soluzione che consentisse di interrompere il rapporto senza compromettere quanto costruito e che mi permettesse di essere libero di valutare altre opportunità. La squadra, al netto delle due sconfitte iniziali, aveva comunque inanellato dieci risultati utili consecutivi. Probabilmente eravamo anche la squadra più in forma del campionato. Le prime due sconfitte erano arrivate in maniera piuttosto anomala, perché avevamo creato tantissime occasioni da gol senza riuscire a concretizzarle. Successivamente abbiamo costruito una serie di risultati molto importante, culminata anche con la vittoria nel derby contro il Valletta, che occupava il primo posto in classifica. Un successo particolarmente significativo per i tifosi, che vivono quella partita con un coinvolgimento speciale. Le ragioni della separazione, però, riguardavano altre situazioni e una diversa visione del progetto tra me, il management e il club. Sono arrivato in un momento complicato, dopo che erano già stati cambiati due allenatori, in un ambiente caratterizzato da pessimismo e poca ambizione. Abbiamo riportato lavoro, positività e ambizione, riuscendo a riportare la squadra nella Top 6, dove oggi continua a giocarsi le proprie possibilità. È il risultato del percorso che abbiamo costruito in questi quattro mesi".

Passiamo alla Serie C. Tra Union Brescia, Spezia e Potenza, attualmente al comando dei rispettivi gironi, quale squadra l'ha convinta maggiormente in queste prime quindici giornate?

"Per quanto sta facendo vedere in campo, anche attraverso le partite che ho avuto modo di seguire, il Potenza è stata sicuramente la squadra più convincente e quella che ha espresso il rendimento migliore nel proprio girone. L'Union Brescia ha compiuto un grande recupero nei confronti del Cittadella, che inizialmente stava disputando un campionato straordinario. Lo Spezia, invece, sta rispettando le aspettative: parliamo di una squadra retrocessa dalla Serie B, che ha mantenuto gran parte della propria struttura e ha ulteriormente migliorato la qualità del management e degli operatori societari. Il Potenza non mi ha sorpreso, perché immaginavo potesse disputare un campionato di vertice. Mi piacerebbe però capire quanto questo rendimento sia legato alla grande struttura che la società ha costruito e consolidato negli ultimi anni e quanto, invece, al rallentamento di alcune delle squadre più accreditate del Girone C. Penso anche al Bari: ci aspettavamo un Catania e una Salernitana maggiormente protagonisti rispetto a quanto stanno facendo in questa fase della stagione".

Tra le sue ex squadre c'è anche il Livorno, che aveva iniziato molto bene la stagione e che adesso sta attraversando un periodo meno brillante, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Come giudica il percorso della formazione di Cristiano Lucarelli?

"Il Livorno era partito molto bene nelle prime giornate, disputando ottime partite e mettendo in campo soprattutto quello che i suoi tifosi vogliono vedere: spirito di sacrificio, determinazione, capacità di lottare e di non mollare mai, cercando sempre di portare a casa un risultato positivo. È normale che, dopo un avvio così positivo, possa esserci stato un piccolo calo. Il Livorno non dispone di una rosa particolarmente ampia e non può pensare di mantenere sempre ritmi elevatissimi. In alcune circostanze, inoltre, è stato anche sfortunato. Ricordo, per esempio, la partita contro il Pescara, nella quale avrebbe meritato di vincere e che invece ha perso al novantesimo minuto per una punizione laterale. Credo comunque che il rendimento sia in linea con il percorso che la società aveva programmato a inizio stagione. L'obiettivo era innanzitutto quello di consolidarsi nella categoria, per poi provare a costruire qualcosa di più ambizioso nel prossimo campionato. Del resto, nel girone del Livorno si è inserita una squadra come lo Spezia, una vera e propria corazzata, che ha inevitabilmente alzato il livello della competizione. Il Livorno, però, è sempre rimasto nella zona playoff e adesso ha l'opportunità di ottenere un risultato importante nello scontro diretto contro il Perugia. Conosciamo le difficoltà societarie degli umbri e i tanti interrogativi che accompagnano la loro stagione. Una vittoria permetterebbe agli amaranto di tornare nelle prime cinque posizioni e di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo".

Ultima domanda. Che impressione le ha fatto vedere Ronaldinho, suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan, tornare in campo nel derby tra Ravenna e Forlì? Vi siete sentiti?

"Ronnie l'ho rivisto anche lo scorso anno, quando abbiamo giocato una partita a Barletta, un'altra piazza che sta facendo molto bene in Serie C. Quando mi è stata prospettata la possibilità di un suo coinvolgimento con Cipriani e con il Ravenna, inizialmente pensavo fosse uno scherzo, un'operazione di marketing destinata a esaurirsi rapidamente. Invece devo dire che mi ha emozionato, soprattutto per il suo atteggiamento e per il suo comportamento. Non l'avevo mai visto così emozionato durante una partita di calcio. Lui ha sempre vissuto questo sport con entusiasmo e con il sorriso, ma in quell'occasione mi ha colpito particolarmente. Alla fine del primo tempo, quando sapeva che sarebbe dovuto uscire dopo aver disputato 45 minuti veri, in una partita importante per il Ravenna, l'ho visto con gli occhi lucidi. Tornare in campo a 46 anni, reggere il confronto, incassare qualche calcio, tenere duro e riuscire anche a regalare alcune giocate importanti non è da tutti. È un privilegio riservato a pochissimi e lui appartiene a questa categoria. Cipriani ha saputo sfruttare al meglio questa opportunità, permettendo a tutti di rivivere l'emozione di una partita vera, naturalmente in una categoria come la Serie C. Parliamo di uno dei calciatori più forti della storia, ma anche di un giocatore che oggi deve inevitabilmente fare i conti con un'età avanzata rispetto ai ritmi del calcio di altissimo livello".