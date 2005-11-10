Ravenna, Mandorlini: "Non pensiamo allo Spezia. Ronaldinho? Settimana da sogno"
Paolo Lora Lamia
"Noi abbiamo il nostro percorso, non dobbiamo pensare allo Spezia". Ha esordito così Andrea Mandorlini, nel parlare del match in programma oggi per il suo Ravenna in trasferta a Livorno - "I loro risultati - prosegue il mister, come riporta Ravennaedintorni.it - non ci devono condizionare, li guardiamo solo quando finisce la nostra partita. Stiamo attraversando un buon momento, ho fatto i complimenti alla squadra per la maturità dimostrata ma ora si apre un altro capitolo e ci aspetta una partita difficile. Il Livorno ha dei valori e l'ambiente è molto tosto".
Mandorlini torna anche sull'esordio di Ronaldinho: "Per noi è stata una settimana entusiasmante. Non so se lui ritornerà, ma se volesse, noi siamo qui. È un ragazzo fantastico ed è stato bellissimo vedere così tanta gente allo stadio, come non se ne vedeva da anni. La società ha fatto davvero una grande cosa".