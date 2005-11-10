"Noi abbiamo il nostro percorso, non dobbiamo pensare allo Spezia". Ha esordito così Andrea Mandorlini, nel parlare del match in programma oggi per il suo Ravenna in trasferta a Livorno - "I loro risultati - prosegue il mister, come riporta Ravennaedintorni.it - non ci devono condizionare, li guardiamo solo quando finisce la nostra partita. Stiamo attraversando un buon momento, ho fatto i complimenti alla squadra per la maturità dimostrata ma ora si apre un altro capitolo e ci aspetta una partita difficile. Il Livorno ha dei valori e l'ambiente è molto tosto".

Mandorlini torna anche sull'esordio di Ronaldinho: "Per noi è stata una settimana entusiasmante. Non so se lui ritornerà, ma se volesse, noi siamo qui. È un ragazzo fantastico ed è stato bellissimo vedere così tanta gente allo stadio, come non se ne vedeva da anni. La società ha fatto davvero una grande cosa".