Non si ferma l'eco mediatica lasciata dal ritorno in campo di Ronaldinho, undici anno dopo quella che sembrava essere la sua ultima partita: come abbondantemente noto, domenica scorsa il brasiliano ha vestito per 45' la maglia del Ravenna - club di cui è socio e calciatore - in occasione del confronto con il Forlì, valido per la 14ª giornata del Girone B di Serie C. Una grande operazione di marketing, che sì, fa discutere e divide, ma che sta fruttando molto al club romagnolo.

Ferrari Trento dedica tre Jeroboam al ritorno del calciatore.

"Una leggenda torna, e ogni leggenda merita un brindisi.

Ferrari Trento ha celebrato il ritorno di Ronaldinho con il Ravenna con tre Jeroboams unici vestiti con i colori del club": questa, la nota social della famosa e prestigiosa cantina italiana fondata nel 1902, e ora celebre per la produzione di spumanti. Un ritorno in campo che, come è evidenziato in un'altra nota, "ha unito passione, eccellenza e la gioia di celebrare, gli stessi valori al cuore di Ferrari Trento".

Ci saranno dunque tre bottiglie dedicate a questo evento, nate da una sorta di partnership con il Ravenna. Che ha giovato anche sotto questo aspetto dell'evento che ha riscosso eco mondiale.