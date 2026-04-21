Serie B, 35ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto
Trentacinquesima giornata di Serie B che va in archivio con le prime quattro formazioni della graduatoria (Venezia, Frosinone, Monza e Palermo) che vincono le rispettive partite, staccando in modo definitivo il resto del gruppo. In zona playoff rimangono da assegnare solo gli ultimi due pass e in quest'ottica l'Avellino porta a casa una vittoria importante. Infine la lotta per la salvezza: secondo successo consecutivo per il Padova di Breda, mentre lo Spezia interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive asfaltando il Sudtirol.
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