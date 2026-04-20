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Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 35ª giornata: tre giocatori in un centesimo

Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 35ª giornata: tre giocatori in un centesimoTUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Martini-TuttoFrosinone
Luca Bargellini
Oggi alle 19:19Serie B
Luca Bargellini

Trentacinquesima giornata di Serie B che va in archivio con le prime quattro formazioni della graduatoria (Venezia, Frosinone, Monza e Palermo) che vincono le rispettive partite, staccando in modo definitivo il resto del gruppo. In zona playoff rimangono da assegnare solo gli ultimi due pass e in quest'ottica l'Avellino porta a casa una vittoria importante. Infine la lotta per la salvezza: secondo successo consecutivo per il Padova di Breda, mentre lo Spezia interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive asfaltando il Sudtirol.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori centrocampisti del campionato cadetto dopo la trentacinquesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Centrocampisti
1. Calò (Frosinone) 6.53 (34)
2. Yeboah (Venezia) 6.53 (30)
3. Busio (Venezia) 6.52 (33)
4. Schiavi (Carrarese) 6.38 (24)
5. Doumbia (Venezia) 6.33 (32)

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