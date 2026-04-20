Serie B, i migliori difensori dopo la 35ª giornata: Svoboda si avvicina a Tiritiello
Trentacinquesima giornata di Serie B che va in archivio con le prime quattro formazioni della graduatoria (Venezia, Frosinone, Monza e Palermo) che vincono le rispettive partite, staccando in modo definitivo il resto del gruppo. In zona playoff rimangono da assegnare solo gli ultimi due pass e in quest'ottica l'Avellino porta a casa una vittoria importante. Infine la lotta per la salvezza: secondo successo consecutivo per il Padova di Breda, mentre lo Spezia interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive asfaltando il Sudtirol.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori difensori del campionato cadetto dopo la trentacinquesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Difensori
1. Tiritiello (Virtus Entella) 6.38 (24)
2. Bani (Palermo) 6.35 (30)
3. Svoboda (Venezia) 6.34 (25)
4. Azzi (Monza) 6.28 (32)
5. Favasuli (Catanzaro) 6.27 (33)