Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 35ª giornata: Stroppa aggancia Alvini
Trentacinquesima giornata di Serie B che va in archivio con le prime quattro formazioni della graduatoria (Venezia, Frosinone, Monza e Palermo) che vincono le rispettive partite, staccando in modo definitivo il resto del gruppo. In zona playoff rimangono da assegnare solo gli ultimi due pass e in quest'ottica l'Avellino porta a casa una vittoria importante. Infine la lotta per la salvezza: secondo successo consecutivo per il Padova di Breda, mentre lo Spezia interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive asfaltando il Sudtirol.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la trentacinquesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Alvini (Frosinone) 6.53 (35)
2. Stroppa (Venezia) 6.53 (35)
3. Lombardo (Sampdoria) 6.33 (6)
4. Abate (Juve Stabia) 6.27 (35)
5. Inzaghi (Palermo) 6.27 (35)
6. Sottil (Modena) 6.21 (35)
7. Bianco (Monza) 6.19 (34)
8. Calabro (Carrarese) 6.16 (35)
9. Aquilani (Catanzaro) 6.16 (35)
10. Gorgone (Pescara) 6.15 (23)
11. Castori (Südtirol) 6.11 (35)
12. Modesto (Mantova) 6.11 (19)
13. Chiappella (Virtus Entella) 6.06 (35)
14. Ballardini (Avellino) 6.00 (10)
15. Breda (Padova) 6.00 (3)
16. Caserta (Empoli) 5.83 (6)
17. Bisoli (Reggiana) 5.83 (3)
18. D'Angelo (Spezia) 5.75 (14)
19. Longo (Bari) 5.71 (14)
20. Cole (Cesena) 5.40 (5)
Esonerati
Mignani (Cesena) 6.10 (30)
Andreoletti (Padova) 6.00 (32)
Dionigi (Reggiana) 5.85 (23)
Biancolino (Avellino) 5.84 (25)
Donadoni (Spezia) 5.83 (20)
Possanzini (Mantova) 5.81 (16)
Dionisi (Empoli) 5.80 (22)
Caserta (Bari) 5.79 (12)
Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
Gregucci (Sampdoria) 5.74 (21)
Vivarini (Pescara) 5.71 (12)
Rubinacci (Reggiana) 5.56 (9)
Donati (Sampdoria) 5.29 (7)
Vivarini (Bari) 5.19 (8)