Assenze pesanti in Cagliari-Sassuolo

Un girone fa, nel match d’andata al Mapei Stadium di Reggio Emilia fu pareggio per 2-2. Questa la sequenza delle reti: Berardi al 7’, Djuricic al 36’, Joao Pedro al 51’, Ragatzu al 90’.

Ma 2-2 sono terminati anche il primo, 2013-2014, e l’ultimo, 2018-2019, Cagliari-Sassuolo di Serie A.

A colpire di questa sfida è anche un altro dato. In casa degli isolani le marcature totali hanno raggiunto quota 19, praticamente 4 ogni novanta minuti di gioco. Non a caso soltanto una volta ha marcato solo ‘il cinquanta per cento’ delle squadre in campo, nel 2017-2018 quando il match terminò col punteggio di 0-1.

Dando uno sguardo ai numeri totali in Serie A notiamo che fra i due club regna comunque l’equilibrio. Quello che andrà in scena alle 19:30 di oggi sarà il dodicesimo scontro diretto e il bilancio racconta di: 2 vittorie rossoblù, 6 segni X, 3 successi per i neroverdi, 16 marcature per Simeone e compagni, 22 per Caputo e soci.

Da segnalare che i ragazzi di De Zerbi contro la Juventus hanno rimediato tre cartellini gialli pesanti che hanno fatto scattare un turno di squalifica per Berardi, Bourabia e, infine, Magnanelli. Il Cagliari, invece, a centrocampo perderà anche Ionita. Come per gli avversari sassolesi, pesa sul centrocampista d’origini moldave l’ammonizione rimediata in casa della Sampdoria.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A)

5 incontri disputati

2 vittorie Cagliari

2 pareggi

1 vittoria Sassuolo

10 gol fatti Cagliari

19 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Sassuolo 2-2, 14° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Sassuolo 2-2, 2° giornata 2018/2019