Atalanta-Inter alla 7^: 1-0 con gol di Conti al 7’

Sono due le squadre che l’Atalanta non è riuscita a battere in Serie A la passata stagione. Una è la Juventus, l’altra l’Inter. E proprio i nerazzurri sono gli avversari che il calendario ha messo di fronte alla Dea in occasione della settima giornata di campionato.

Non solo. La Beneamata ha in corso una serie utile contro i bergamaschi arrivata a quota 3 match e che ha preso avvio col pareggio casalingo nel girone di ritorno del 2018-2019.

Curiosità: di Atalanta-Inter in questo particolare turno, il settimo, ce n’è già stato uno, nel torneo 1957-1958. Allora terminò col punteggio di 1-0 e a deciderla fu Conti al 7’ del primo tempo.

Nelle ultime tre annate sono usciti tutti i risultati possibili in schedina. Nel 2019-2020 fu 0-2: D’Ambrosio al 1’ e Young al 20’. Nel 2018-2019 ecco un 4-1: Hateboer al 9’, Icardi al 47’, Mancini al 62’, Djimsiti all’88’, Gomez al 94’. Mentre nel 2017-2018 terminò col risultato ad occhiali, vale a scrivere il pareggio per 0-0.

Lo scorso turno la compagine di mister Gasperini ha superato in trasferta il Crotone col punteggio di 2-1. Nell’impegno europeo di martedì, però, è arrivato il pesante 0-5 contro il Liverpool. Quella di Conte in campionato viene dal 2-2 contro il Parma. Anche per i nerazzurri di Milano il martedì di Champions non è stato propizio, 2-3 col Real Madrid.

E nessuna delle due può permettersi altri parsi falsi nella corsa scudetto, perché il Diavolo vanta già 4 (Atalanta) e 5 (Inter) punti di vantaggio in classifica.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A)

59 incontri disputati

15 vittorie Atalanta

21 pareggi

23 vittorie Inter

66 gol fatti Atalanta

95 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Inter 1-1, 12° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Inter 0-2, 38° giornata 2019/2020