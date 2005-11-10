Daniel Maldini, ritornato in Nazionale dopo discrete prestazioni a Cagliari. Male a Bergamo

Quella di Bergamo doveva essere la tappa della consacrazione per Daniel Maldini. Si è presto trasformato in qualcosa d'altro, perché all'Atalanta né con Gasp né con Juric o Palladino è riuscito a essere il titolare. L'anno scorso alla Lazio, con Maurizio Sarri che ha ritrovato in nerazzurro, senza però una conferma, tanto da andare via in prestito con diritto di riscatto.

Buon inizio

Va detto però che Maldini ha fatto discretamente in questa stagione, meritandosi pure la convocazione da parte di Roberto Mancini, oltre a giocare contro la Turchia. Non una prestazione esaltante, ma un nuovo punto di partenza dopo qualche mese difficile.

Le parole sulla Nazionale

"Siamo partiti un po' così, ma era normale, è l'inizio di un ciclo. Siamo stati molto bravi a lavorare con il mister e a fare quello che ci ha chiesto lui. Siamo molto contenti. La sua parola principale è la serenità e tranquillità, questo ti fa stare bene. Sicuramente abbiamo un po' di fantasmi di questi anni un po' così, delle partite delicate e la cosa che ci serve di più è l'entusiasmo, così come la gente, la vogliamo con noi. Un momento felice, sono contento, ma c'è ancora tanta strada da fare". Oggi Daniel Maldini compie 25 anni.