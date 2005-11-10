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Evan Ferguson, il possibile acquisto del Genoa. Che poi ha puntato su Osmajic

Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
19.10.2026 05:00Nato Oggi...
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© foto di www.imagephotoagency.it

Doveva andare al Genoa, Evan Ferguson. Invece i rossoblù hanno deciso di non avanzare fino al fotofinish, andando a prendere invece la punta montenegrina Milutin Osmajic, acquisto d'emergenza dal Preston North End.

Quasi tutto ok

Il Genoa aveva già deciso praticamente tutto, per un prestito gratuito con buona parte dello stipendio pagata dal Brighton, che era pronto a contribuire per il 30%. Invece c'è stata la decisione, repentina, di cambiare obiettivo. Forse anche per i tanti infortuni che lo hanno colpito nella sua carriera e non lo hanno risparmiato nemmeno nella sua parentesi alla Roma. E per fortuna: è ancora fermo ai box quando doveva ritornare a inizio settembre. Solo tre gol e due assist nella scorsa stagione, con sedici presenze in campionato.

Ferguson aveva salutato così i giallorossi. "Nessuno vuole che il suo tempo sia così breve, ma gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a tutti, a Roma e ai tifosi per il sostegno negli ultimi mesi. Auguro ai miei compagni di squadra e a tutti nel club il meglio per il futuro. Forza Roma". Certo che gli stop incominciano a essere davvero troppi e reiterati nel tempo. Sarà per questo che poi il Genoa ha deciso di non continuare sulla propria strada. Oggi Evan Ferguson compie 22 anni.

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