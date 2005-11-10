Tanto tuonò che piovve. Perché Roberto Mancini è tornato da commissario tecnico, dopo l'improvvida - e bruttina, va detto - fuga dal ritiro azzurro di un Ferragosto di qualche anno fa, per accettare i soldi arabi. Una pagina da cancellare, ma va detto che il Mancio ci ha provato con tutte le sue forze, sia nel 2025, quando poi venne scelto Rino Gattuso, sia dopo, seconda opzione dietro a Guardiola ma davanti a Pirlo.

Vincere un Mondiale?

Nella sua prima conferenza del 2018, Mancini aveva detto che avrebbe voluto vincere qualcosa con la Nazionale. È arrivato l'Europeo del 2021, a coronamento di un percorso fantastico e di diversi mesi senza perdere una partita. Poi è andata com'è andata.

"Se io e Gravina avessimo parlato di più in quelle settimane, e anche prima, per chiarire certe situazioni, non sarebbe successo nulla. Ma a volte si decidono cose sbagliate. Per un allenatore non c’è cosa più bella che guidare la nazionale: io ho vinto con i club, ma se vinci con l’Italia è un’altra cosa. È vero che non sentivo più la fiducia di prima, ma dovevo parlarne con il presidente: potevo farlo, è questa la mia colpa. Oggi chissà, saremmo ancora insieme per provare ad andare al Mondiale. E magari, dopo aver vinto l’Europeo, per tentare la doppietta". Oggi Roberto Mancini compie 62 anni.