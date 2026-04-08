Podcast TMW Conte adesso apre: è pronto a cambiare e ADL a liberarlo. Ma sarà per l'Italia?

Il messaggio neanche troppo criptato è arrivato da Antonio Conte e il beneplacito papale da Aurelio De Laurentiis. Solo che serve leggere tra le righe delle intenzioni, di quel 'candiderei Malagò' del Presidente azzurro e poi del successivo 'non tarperei le ali ad Antonio in caso di chiamata da ct'. Così come serve analizzare bene le parole del tecnico del Napoli, sulla possibile telefonata per insignirlo del ruolo di commissario tecnico dell'Italia. Perché?

Non vi resta che ascoltare il Podcast di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Le parole del Ministro Abodi su Conte

Conte è un nome spendibile per la Nazionale? A rispondere è stato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto a margine del progetto "Sport Missione Comune 2026", che ha spiegato: "Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli. Saranno lui, De Laurentiis e il presidente della FIGC a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo, ogni giudizio sarebbe superfluo, è una grande persona e un grande allenatore, come ce ne sono altri".

Ceferin ha detto che l'Italia deve pensare ai propri stadi. A che punto siamo?

"C'è la nostra coscienza che parla. Mi fa piacere che Ceferin ci ha ricordato che dobbiamo fare qualche passo in avanti, lo stiamo facendo e non è soltanto per l'Europeo 2032. L'entrata in piena operatività del commissario, che ha iniziato a lavorare già da qualche mese come presidente del consiglio dei lavori pubblici, ci consentirà di accelerare tutti i progetti che sono stati avviati e che hanno bisogno soltanto di un'ulteriore semplificazione e anche velocizzazione del processo amministrativo. Sarà lui a comunicare tutte le iniziative che sta seguendo, i progetti più importanti sono già sul suo tavolo e i dossier sono già aperti".