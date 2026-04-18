Podcast TMW È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione

Dopo l'eliminazione dalla Conference League di due giorni fa, per la Fiorentina è già tempo di futuro. Con la regia di Fabio Paratici, il club gigliato programma e progetta quel che sarà del club fiorentino. Chi resta? Chi può partire? Chi sarà il prossimo tecnico? C'è una salvezza da raggiungere in modo matematico, prima, ma la strada in questo senso pare quanto meno imboccata. E poi?

Facciamo il punto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Vanoli in conferenza parla anche di Piccoli

Non è un Paolo Vanoli contento quello che è apparso due sere fa in conferenza stampa dopo l'eliminazione dalla Conference League. Il 2-1 ai danni del Crystal Palace non è bastato alla Fiorentina per passare il turno e il tecnico ha analizzato così la prova di Roberto Piccoli: "Aveva un compito difficile. Lui doveva fare a sportellate, liberare i trequartisti e allungare la squadra. Quest'anno ha messo esperienza perché con l'indisponibilità di Moise ha giocato tanto. Gli ho detto di non abbassare la testa perché da queste stagioni si cresce. Quando si va in piazze esigenti serve essere esigenti con se stessi".

Qual è il bilancio di questa Conference?

"Mi è dispiaciuta la gestione del campionato con la Conference. È una competizione che mi piace e a cui tenevo. L'abbiamo portata ai quarti e stasera se c'è una squadra che ha dimostrato tanto quella è la Fiorentina. Siamo stati noi gli inglesi".

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