Podcast TMW Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione

La vittoria di ieri porta la Juventus a cinque confortanti punti di vantaggio su Roma e Como. Un posto in Champions già scritto? Mai dire mai, chiaro, davanti c'è la sfida contro il Milan che le squadre di Luciano Spalletti e di Massimiliano Allegri non vogliono perdere. Però la strada al momento pare imboccata. Partendo da questo presupposto, e guardando già al domani… Quali sono i punti fermi da cui riparte la Juve e cosa cerca per l'estate?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Thuram al centro della Juventus del presente. E del futuro

Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha parlato a Sky Sport dopo il match vinto per 2-0 contro il Bologna, fondamentale in chiave quarto posto: "È una vittoria fondamentale. Vincere contro il Bologna è sempre difficile, però stasera l'abbiamo fatto in una bella maniera ed è la cosa più importante".

E adesso che siete a soli tre punti dal secondo posto, che cosa pensate? Guardate sempre dietro o cominciate a guardare anche davanti?

"No, noi guardiamo noi stessi, pensiamo solo a noi come crescere come squadra, come diventare più forti e penso che quello è il modo giusto per andare avanti".

Spalletti ti obbliga a fare movimenti che tu non vorresti fare? Vorresti più inserirti in area e fare gol oppure hai raggiunto un compromesso con lui?

"No, mai, mai. Il mister mi dice cose molto intelligenti, prova a farmi diventare un calciatore più intelligente e sono d'accordo con quello che mi dice. Mi dice di giocare con le mie qualità, vuol dire andare in area, ma anche dare l'equilibrio quando si perde palla, il mister è molto intelligente e molto forte".