Podcast TMW Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse

Il Milan cerca un nome capace di fare la differenza. In Italia e in Europa. Ecco il passaggio che il club rossonero vuole fare in vista della prossima stagione. Chiaro, prima ci saranno molte questioni da risolvere. La panchina, perché Massimiliano Allegri giura sì amore al percorso a Milano ma al contempo non mancano le chances di essere il dopo Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale italiana. E poi il ds Igli Tare, ancora in bilico nonostante pranzi e riunioni. Cosa accadrà? Presto per dirlo, volti e nomi che saranno nel caso coinvolti. Ma ci sono anche delle certezze: serve un grande 9. E l'ad Giorgio Furlani è già al lavoro...

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A centrocampo è caccia a Leon Goretzka

Il club di via Aldo Rossi è da tempo sulle tracce di Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 che è in scadenza di contratto e al termine di questa stagione lascerà a zero il Bayern Monaco. La proposta per il tedesco è pronta: contratto fino al 2029 e ingaggio da almeno cinque milioni di euro all'anno. Tre anni di contratto sono anche più di quanto oggi offrono le concorrenti italiane ed estere che si limiterebbero a mettere sul piatto un biennale.