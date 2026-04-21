Podcast TMW Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro

Quarantacinque punti dopo trentatré partite giocate, la posizione nella top ten da difendere come obiettivo di questo finale di stagione. Per essere una neopromossa, il Sassuolo ha giocato una signora stagione. Una squadra, una realtà che oramai ben poco ha da spartire con la cadetteria. Il club della famiglia Squinzi è a tutti gli effetti una realtà di Serie A e come ogni società importante che si rispetti, sta già programmando il futuro. Chi parte? Chi resta? Dove investe?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Il record nel mirino del Sassuolo

Decimo in classifica, 45 punti in 33 gare, l'obiettivo Europa probabilmente ancora non rientra nei target del Sassuolo, ma a suo modo mister Fabio Grosso un (mezzo) miracolo lo sta già compiendo. "Abbiamo fatto tanto, presto e inaspettatamente - ha sottolineato lo stesso allenatore dopo aver superato il collega Fabregas, in lotta per ben altri scenari -. Abbiamo fatto cose strepitose, passando anche da delle scoppole ma mantenendo la nostra identità. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi, di quello che hanno fatto e di quello che continueranno a fare". Ed proprio su quel "continueranno a fare" che si svilupperà il finale di stagione del Sassuolo. I neroverdi hanno vinto (almeno) 13 delle prime 33 gare stagionali solo per la terza volta nella loro storia in Serie A: dopo il 2019/20 (sempre 13) e il 2020/21 (con 14). Con ancora 5 gare da giocare, quindi, ecco il record di vittorie alla portata. A conferma di quanto di buono fatto finora, e di quanto ancora la squadra possa crescere sotto la guida di un tecnico la cui crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti.