Podcast TMW Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A

Nico Paz ha il futuro oramai segnato: in estate il Real Madrid lo riporterà a casa e lo renderà un perno del progetto della società delle Merengues. Ma ci sono altre occasioni, sempre nei Blancos, da non lasciarsi sfuggire. E una ricorda molto la storia di Endrick, brasiliano preso dal Palmeiras, inizio show poi sparito dai radar ma rinato in prestito all'Olympique Lione. Chi? Franco Mastantuono.

Vi raccontiamo tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Real Madrid, ora il futuro dopo l'eliminazione dalla Champions

Una maledizione sembra aver colpito Kylian Mbappé. Flirtato con la Champions League senza mai riuscire a vincerla al PSG, si è lasciato alle spalle la capitale francese per il Real Madrid la scorsa stagione e ha dovuto assistere al trionfo storico dei suoi ex compagni di squadra in finale di Monaco contro l'Inter (5-0). Mentre quest'anno con la maglia blanca si ritroverà a mani vuote e senza alcun trofeo, eliminato ai quarti di Champions dal Bayern Monaco. La prima coppa dalle Grandi Orecchie della sua carriera è rimandata, ma KM10 ha rotto il silenzio sui social per trasmettere un messaggio forte ai tifosi e al mondo esterno al Real: "Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è bastato. È deludente essere eliminati da una competizione così importante, ma dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo analizzare attentamente cosa è successo per evitare di nuovo questo tipo di delusioni, ma non ci arrenderemo mai!!! A Madrid, il fallimento non è mai stato e non sarà mai un'opzione. Vi prometto una cosa: torneremo a vincere molto presto", ha scritto Mbappe su Instagram.