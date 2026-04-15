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Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro

Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuroTUTTO mercato WEB
Marco Conterio
Oggi alle 15:20Podcast TMW
Marco Conterio
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Avanti insieme. Con un percorso chiaro, con un progetto determinato. Con una strada segnata. Il Parma va avanti con Carlos Cuesta, il Parma sceglie di restare con Alessandro Pettinà alla guida del mercato in un progetto coordinato da Federico Cherubini. E il resto?

Vi spieghiamo tutto nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi, in compagnia di Marco Conterio

Pellegrino tra presente e futuro del Parma
Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha rilasciato una lunga intervista a Olé per raccontare la sua ottima stagione e il suo ambientamento in Serie A. Queste le dichiarazioni del talento argentino 2001: "Sono molto felice per il momento che sto vivendo, ma perché lo sto anche godendo. Perché ho lavorato molto per arrivare al posto in cui sono oggi, quindi sono felice, me lo godo e imparo ogni giorno perché voglio continuare a migliorare. E ovviamente sto cercando di aiutare la squadra".

Sui tanti argentini nella rosa del Parma: "Sì, è un gruppo bellissimo. So che è il mio primo club in Europa, ma non credo sia così facile trovare un gruppo in cui ti senti così a tuo agio, qualcosa che ti aiuta a sentirti come a casa. Siamo sei argentini, quasi sette, perché uno è metà statunitense e argentino, Cremaschi. Stiamo molto bene, ci ritroviamo fuori dal club a mangiare asado, a bere mate. È un gruppo bellissimo. E quell’unione che abbiamo poi ci aiuta a rendere meglio in campo".

Sul suo processo di adattamento in Italia: "Sono arrivato poco più di un anno fa e sono riuscito ad adattarmi abbastanza velocemente, perché appena sono arrivato eravamo in competizione e ho iniziato a giocare, mi è toccato partire titolare e mi sono guadagnato un posto nell’undici. Il club è bellissimo, ha tutto per crescere come giocatore e ci sta andando relativamente bene. Credo che potesse andare meglio in questa stagione, ma sono molto felice e voglio continuare a crescere, imparare e migliorare. Io mi sento molto a mio agio qui".

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