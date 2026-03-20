Atalanta-Verona, le probabili formazioni: Palladino sceglie De Ketelaere, Raspadori e Krstovic

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Hellas Verona (Domenica 22 marzo, ore 15.00, arbitra Ayroldi, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta dopo l’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco vuole puntare tutto sul campionato per agganciare il sesto posto cominciando dalla gara con il Verona. 3-4-2-1 per i bergamaschi con la miglior formazione possibile. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Kolasinac e un ballottaggio al centro tra Hien e Djimsiti; a centrocampo confermato il duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta favorito su Bellanova a destra, mentre a sinistra si dovrà decidere tra Bernasconi e Zalewski. Davanti pochi dubbi considerando i vari recuperi: De Ketelaere a destra, Raspadori a sinistra, Krstovic unica punta. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva l'Hellas Verona

Sammarco potrebbe recuperare qualche tassello dall'infermeria: Bernede e Lovric i più vicini al rientro. Valentini affiancherà ancora Nelsson ed Edmundsson davanti a Montipò, a destra ancora Oyegoke, a sinistra Frese. In mediana spazio ad Akpa-Akpro e Gagliardini, si giocano la terza maglia Harroui e Suslov. Davanti ancora Orban e Bowie. (da Verona, Daniele Najjar)