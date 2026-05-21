Ufficiale
Picerno, confermato il tecnico Claudio De Luca e tutto il suo staff
TUTTO mercato WEB
L’AZ Picerno rende noto di aver confermato, per la stagione sportiva 2026/2027, l’intero staff tecnico della prima squadra.
Proseguiranno il proprio percorso in rossoblù:
• Claudio De Luca – Allenatore
• Guidi Di Deo – Allenatore in seconda
• Emilio Salsano – Preparatore atletico
• Carmine Tortora – Allenatore dei portieri
• Antonio Guglielmi – Match Analyst
Una scelta nel segno della continuità e della volontà di proseguire il lavoro avviato nella scorsa stagione, con professionalità, competenza e forte senso di appartenenza ai colori rossoblù.
Altre notizie Serie C
UfficialeGuidonia Montecelio, è addio con il ds Donninelli: comunicata l'interruzione del rapporto di lavoro
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Dal rinnovo di Mazzoncini alla rosa che sarà: il futuro della Fiorentina Femminile. Il punto fatto in conferenza