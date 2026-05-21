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Picerno, confermato il tecnico Claudio De Luca e tutto il suo staff

Picerno, confermato il tecnico Claudio De Luca e tutto il suo staffTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 15:41Serie C

L’AZ Picerno rende noto di aver confermato, per la stagione sportiva 2026/2027, l’intero staff tecnico della prima squadra.

Proseguiranno il proprio percorso in rossoblù:

• Claudio De Luca – Allenatore
• Guidi Di Deo – Allenatore in seconda
• Emilio Salsano – Preparatore atletico
• Carmine Tortora – Allenatore dei portieri
• Antonio Guglielmi – Match Analyst

Una scelta nel segno della continuità e della volontà di proseguire il lavoro avviato nella scorsa stagione, con professionalità, competenza e forte senso di appartenenza ai colori rossoblù.

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