Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina: Destro sicuro del posto, Scamacca si candida

Esaurite le due settimane dedicate alle Nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato e ai duelli che infiammano ogni sfida del 29° turno di Serie A: i punti a disposizione sono sempre meno e tutte le squadre sono chiamate a dare qualcosa di più per centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Di seguito le ultime su Genoa-Fiorentina dai nostri inviati:

▪ Genoa-Fiorentina - Sabato 3 aprile, ore 15, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Fabio Maresca, della sezione di Napoli

▪ Classifica: Genoa 31 punti, Fiorentina 29 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL GENOA - Davide Ballardini ha pochi dubbi in vista della gara contro la Fiorentina. Il tecnico rossoblu confermerà il 3-5-2 che ha dato ampie garanzie dal suo arrivo e conferma gli uomini migliori davanti alla porta di Perin. In difesa ci sarà il terzetto composto da Masiello, Radovanovic e Criscito con Strootman, rimasto a Genova per aiutare la squadra, prenderà il suo solito posto a centrocampo al fianco di Badelj e Zajc. Sugli esterni invece dovrebbero agire Zappacosta e Czyborra mentre in attacco Destro può fare coppia con uno fra Scamacca, rientrato dalle gare con l’Under 21 azzurra, Shomurodov, Pjaca e Pandev.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Qualche dubbio per Iachini, pronto al ritorno ufficiale in sella. Il tecnico viola dovrebbe ripartire dal 3-5-2 per la sua Fiorentina, senza toccare l'assetto difensivo nato con Prandelli: davanti a Dragowski perciò ecco Milenkovic e Quarta ai lati di Pezzella. Sulla fascia destra tocca a Venut, mentre a sinistra ci sarà Biraghi. A centrocampo tanti dubbi: Amrabat, Castrovilli e Bonaventura dovrebbero essere i titolari, anche se Pulgar scalpita. Davanti Vlahovic, consacrato dal precedente tecnico, a far coppia con l'intoccabile Ribery. Assenti sicuri solo Igor e Kokorin.