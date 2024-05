Ufficiale Capitan Badelj rinnova per un'altra stagione. Il comunicato del Genoa

Il Genoa prosegue la politica dei rinnovi per mettere dei punti fermi e consolidare l’intelaiatura del team. Milan Badelj, vice-campione del mondo, disputerà infatti la quinta stagione in rossoblù. A comunicare il prolungamento del contratto è la stessa società con una nota ufficiale: "Il Genoa CFC comunica di aver rinnovato il contratto di Milan Badelj fino al 2025. Il capitano prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino a oggi ha collezionato 130 presenze e realizzato 6 gol".