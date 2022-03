Le probabili formazioni di Napoli-Milan: torna Lobotka in regia, per Ibra al massimo panchina

C'è un nuovo turno di campionato davanti: dopo le semifinale di Coppa Italia, tutte le squadre di Serie A tornano a pensare alla competizione principale, che anche in questo weekend annuncia spettacolo. Un turno, il ventottesimo, che inizierà stasera e si concluderà domenica, col big match tra Napoli e Milan, in lotta per lo Scudetto. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Milan, raccolte dagli inviati di TMW:

▪ Napoli-Milan - Domenica 6 marzo, ore 20.45, stadio Maradona

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Napoli 57 punti, Milan 57 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Anguissa verso la panchina, Lobotka torna titolare in regia

Sembrano esserci pochi dubbi in casa Napoli sulla formazione che affronterà il Milan nel big match in programma domenica sera al Maradona. Luciano Spalletti confermerà la formazione che ha giocato contro la Lazio, con l’unica eccezione di Lobotka dal primo minuto al posto di Demme. Il tecnico dei partenopei spera di recuperare Anguissa, anche se inizialmente in panchina, e un tentativo verrà fatto anche per Lozano. Nel 4-2-3-1 dei partenopei spazio dunque a Ospina tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa. Al centro Lobotka con Fabian Ruiz, sulla trequarti Politano-Zielinski-Insigne alle spalle di Victor Osimhen.

Giroud dal 1', Ibra in panchina? Kessie sarà il trequartista

Big match domenica sera al "Maradona" e, ovviamente, Pioli schiererà il miglior 11 a sua disposizione, tenendo presente la probabile indisponibilità per infortunio di Ibrahimovic e Romagnoli. Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez davanti al portiere Maignan. In mezzo confermata la coppia Tonali-Bennacer, perché Kessie potrebbe nuovamente giocare da trequartista centrale al posto del titolare Diaz e del soldatino Krunic; al suo fianco Leao e uno tra Messias e Saelemaekers. Davanti Giroud, ancora panchina per Rebic.