Inter-Roma, le probabili formazioni: dopo il flop in Nazionale, 5 azzurri tornano titolari

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Roma (Domenica 5 aprile, ore 20.45, arbitra Sozza, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Inter

La delusione mondiale pesa ancora su tanti giocatori nerazzurri, ma la squadra di Chivu deve riprendere la marcia scudetto. Domenica sera arriva a San Siro la Roma di Gasperini. Chivu senza l’infortunato Bisseck e lo squalificato Carlos Augusto disegna la difesa davanti a Sommer con Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Dumfries e Dimarco esterni, Calhanoglu in regia e mezz’ali Barella e Zielinski. Davanti ritorna la coppia d’attacco Lautaro Martinez-Thuram.

(da Milano, Bruno Cadelli)

Come arriva la Roma

Per la sfida all’Inter, Gian Piero Gasperini riproporrà il suo solito 3-4-2-1 con Svilar tra i pali. La difesa sarà composta nuovamente dal solito trio formato Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulla fascia destra correrà Celik, mentre sul versante opposto sarà Tsimikas a prendere il posto dell’infortunato Wesley. In cabina di regia, Koné sarà assente a seguito del guaio muscolare accusato nelle scorse settimane: fiducia dunque alla coppia Cristante-Pisilli. Alle spalle di Malen, c’è il rebus Soulé: l’argentino è pienamente recuperato, ma sarà da vedere se potrà essere pronto per una maglia da titolare dopo il lungo stop dovuto alla pubalgia. L’undici titolare sarà completato da Pellegrini sulla trequarti sinistra. (da Roma, Marco Campanella)