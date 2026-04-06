Juventus-Genoa, le probabili formazioni: gioca Locatelli, David in vantaggio su Boga

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Genoa (Lunedì 6 aprile, ore 18.00, arbitra Massa, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro il Genoa passerà al 3-4-2-1: in porta ci sarà Perin che di fatto ha scavalcato Di Gregorio nelle gerarchie del tecnico toscano. In difesa spazio ad uno schieramento a 3 formato da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra si muoverà McKennie, in mezzo il grande dubbio legato a Locatelli sembra essere rientrato: sarà l'italiano e non Koopmeiners a scendere in campo titolare al fianco di Thuram. Il francese è certo del posto visto che è rimasto a Torino durante la pausa. A sinistra, invece, agirà Cambiaso che in nazionale non ha giocato. Sulla trequarti non ci sono dubbi e toccherà a Yildiz e Conceicao. In attacco potrebbe David è in vantaggio invece su Boga. (da Torino, Camillo Demichelis)

- Locatelli titolare al posto di Koopmeiners

- ⁠Ballottaggio David-Boga davanti

Come arriva il Genoa

Un’assenza per Daniele De Rossi che nel giorno di Pasquetta farà visita al suo mentore Luciano Spalletti. Il tecnico rossoblù non avrà a disposizione Norton-Cuffy, infortunatosi con l’Under 21 inglese. Al suo posto a sinistra potrebbe giocare Sabelli con Ellertsson a destra mentre Frendrup e Malinovskyi saranno i centrali. In difesa davanti a Bijlow non si tocca il reparto formato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in avanti possibile impiego per Vitinha e Colombo mentre Baldanzi dovrebbe agire fra il centrocampo e l’attacco. (da Genova, Andrea Piras)