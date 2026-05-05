ADL detta la linea, Cronache di Napoli: "Rios, Alajbegovic e Pisilli per ripartire"
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Tra i temi trattati in prima pagina da Cronache di Napoli c'è anche quello calcistico, con la formazione azzurra in primo piano. Di seguito il titolo proposto: "ADL si riprende il Napoli e detta la linea sul mercato: Rios, Alajbegovic e Juanlu per ripartire subito". Già pronta la lista dunque, da condividere con Conte o eventualmente con chi lo sostituirà.
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