Aldair incorona Mancini, Il Romanista recita così stamani: "Mancio sei grande"
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"Mancio sei grande": questo è il titolo principale della prima pagina odierna de Il Romanista. Aldair incorona Mancini: il campione del mondo romanista, superato nei gol in giallorosso da Gianluca (che, ora secondo a 21 reti, punta Panucci a quota 31) dice: "In 7 anni di Roma già mi hai superato, ti auguro di farne altri 15!".
Un altro titolo, nello specifico in taglio basso, è dedicato a Soulé: "Mati, 2025 da incorniciare: Parma vuol dire decollo". Una anno fa la maglia dell'argentino al Tardini lo fa sbocciare: dopo la pubalgia, serve il suo estro per il rush finale. Notizie anche dal campo: "Malen a parte, Pelle al derby". Personalizzato programmato per l'olandese, Lorenzo si scalda.
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