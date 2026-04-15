Bianconeri, testa al mercato. Tuttosport in apertura: "La Juve rifà la sinistra"
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In occasione della prima pagina di oggi, come titolo principale Tuttosport sceglie quello riportato di seguito: "La Juve rifà la sinistra". Bernasconi e Spinazzola se parte Cambiaso. Club di Premier e Liga (oltre al Milan) sul laterale bianconero, valutato 40 milioni. Piace il 23enne dell'Atalanta e intriga la possibilità di prendere a parametro zero l'esterno del Napoli. Servono 30 milioni entro giugno: da Gatti a Kelly, i giocatori salva-bilancio.
Spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo: "La promessa di Vlasic: si resto al Toro". Incontro tra i tifosi e il croato. Intanto la festa per i 50 anni dello scudetto del 1976 coinvolge D'Aversa: "Radice era un mio mito. Mi allenò a Monza: grande uomo".
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