Boniek si racconta a 70 anni. Il Tirreno: "Quando fui mister del Pisa per 45 minuti"
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"Boniek si racconta a 70 anni: 'Quando fui mister del Pisa per 45 minuti'" scrive Il Tirreno in prima pagina quest'oggi. Nel 1991 il Pisa scelse l'ex campione di Juventus e Roma Zbigniew Boniek come allenatore per tentare l'immediato ritorno in Serie A. La storia dell'esperienza del polacco sulla panchina nerazzurro terminata nell'arco di poche ore.
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