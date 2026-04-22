Cagliari tra salvezza e conferme. L'Unione Sarda: "L'altra partita di Folorunsho e Kilicsoy"
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"Cagliari, l'altra partita di Folorunsho e Kilicsoy" titola quest'oggi L'Unione Sarda in prima pagina. La salvezza, ma non solo. Per i giocatori del Cagliari Kiliçsoy, Folorunsho, Mazzitelli e Sulemana tutti in prestito con diritto di riscatto, le ultime cinque giornate di campionato saranno decisive anche per il loro futuro.
A giugno il club rossoblù dovrà, infatti, decidere se esercitare o meno l'opzione alle cifre già pattuite con le rispettive società di appartenenza. Sono sotto esame anche Dossena e Belotti.
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