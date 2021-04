Caso Suarez. La Repubblica: "Agnelli scarica su Paratici ma un manager lo sconfessa"

Come riporta La Repubblica, il ds Paratici e il legale Chiappero sono indagati per false informazioni al pubblico mistero sul caso Suarez. Agli atti, anche la proposta di contratto inviata dalla Juventus al manager del giocatore: 6 milioni più bonus. "Io non mi occupo delle condizioni di contratto" ha spiegato Agnelli ai magistrati. "Il 30 agosto 2020 - aveva raccontato però Lombardo ai pm - prima di mandare la mail all'avvocato Zaldua (legale di Suarez) ho provato a chiedere il nulla osta a Paratici. Lui mi ha scritto di mandarla prima al presidente Agnelli e poi all'avvocato del giocatore. Io risposi che avevo già mandato tale proposta al presidente un'ora prima. Il presidente non mi ha mai risposto ma Paratici mi ha riferito che ci aveva parlato lui e che potevo procedere. Mi hanno consigliato di non fare riferimento al ministro de Micheli. Al termine dell'interrogatorio ho avvisato Chiappero della conclusione e che tutto era andato bene. Il giorno dopo erano d'accordo a vederci ma poi in considerazione delle notizie che ho appreso dalla stampa ho rinunciato a incontrarlo. Ho sentito l'esigenza di non avere più contato con nessuno dell'entourage della squadra".