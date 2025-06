Tuoni e fulmini sull'Inter. La Repubblica: "A rischio la sfida contro il Fluminense"

Il quotidiano La Repubblica oggi in edicola nella propria sezione sportiva si concentra anche sull'Inter, che questa sera sarà impegnata agli ottavi di finale del Mondiale per Club. I nerazzurri scenderanno in campo alle ore 21 contro il Fluminense, ma la gara del Bank of America Stadium di Charlotte è a forte rischio causa maltempo. Le previsioni infatti non sono delle migliori e potrebbe comportare ritardi o addirittura lunga sospensioni.

Un evento che purtroppo si è già verificato tanto ai gironi quanto nei play-off di questo Mondiale, portando ad alcuni slittamenti che non sono stati affatto graditi dai club. Nel mirino ci sono proprio le sospensioni previste dal regolamento del torneo, che hanno sollevato a più riprese le critiche di parecchie squadre. Disagi anche negli allenamenti, complice un caldo piuttosto torrido dovuto al clima semi-tropicale di Charlotte.

L'Inter però deve pensare assolutamente al campo dove, dopo aver vinto con voglia il Girone E, i nerazzurri possono staccare il pass per i quarti di finale del torneo. Ad attendere l'Inter potrebbe essere anche Simone Inzaghi, che con il suo Al-Hilal sfiderà il Manchester City agli ottavi di finale. L'eventuale avversaria dell'Inter, infatti, uscirà dal confronto tra il club inglese e quello saudita. Ovviamente c'è da superare l'ostacolo Fluminense, reduce da un buon secondo posto nel Gruppo E.