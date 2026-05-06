Faccia a faccia tra Big Rom e Conte, Il Mattino titola stamani: "Lukaku addio"
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Come di consueto, in prima pagina su Il Mattino una delle tematiche più importanti coincide con le vicende del Napoli dentro e fuori dal campo. l'edizione odierna non fa eccezione dato che, tra i titoli presenti, figura anche quello riportato di seguito: "Lukaku addio". Parole forti, ma che fotografano alla perfezione la situazione.
Dopo il faccia a faccia con Conte, Rom continuerà ad allenarsi a parte. Sembra quindi ormai scontata una sua cessione a fine anno, al di là del fatto che il tecnico salentino resti o meno in azzurro.
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