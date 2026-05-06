Gasp non arretra, rilancia. Il Messaggero: "Roma, storie tese e sogno Champions"

"Gasp-Roma storie tese e sogno Champions" scrive Il Messaggero in prima pagina. All'attacco. Anche quando la partita è finita. Anche nel momento in cui è uscito vincitore dal gioco della torre con Ranieri. Gasp non arretra, anzi rilancia.

E chi pensa che le sue parole nel post Roma-Fiorentina siano rivolte a Massara ha capito poco. Il ds, sfiduciato in pubblico alla viglia del match con il Bologna è il

bersaglio. Le parole dell'allenatore della Roma dopo il poker alla Fiorentina che riapre decisamente la corsa al quarto posto: "In questa stagione troppi disguidi. Se devo lavorare con le idee altrui cambio posto".