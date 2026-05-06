Gasp non arretra, rilancia. Il Messaggero: "Roma, storie tese e sogno Champions"
TUTTO mercato WEB
"Gasp-Roma storie tese e sogno Champions" scrive Il Messaggero in prima pagina. All'attacco. Anche quando la partita è finita. Anche nel momento in cui è uscito vincitore dal gioco della torre con Ranieri. Gasp non arretra, anzi rilancia.
E chi pensa che le sue parole nel post Roma-Fiorentina siano rivolte a Massara ha capito poco. Il ds, sfiduciato in pubblico alla viglia del match con il Bologna è il
bersaglio. Le parole dell'allenatore della Roma dopo il poker alla Fiorentina che riapre decisamente la corsa al quarto posto: "In questa stagione troppi disguidi. Se devo lavorare con le idee altrui cambio posto".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Botta e risposta Sarri-Simonelli, ma il derby si gioca alle 12.30 per necessità. Arbitri, Butti sarà sentito dai pm
"Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile