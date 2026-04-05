Genoa, Pasquetta in casa Juve. Il Secolo XIX: "De Rossi: saremo coraggiosi"
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Grande spazio riservato al calcio da parte de Il Secolo XIX, oggi in prima pagina. Si parla ovviamente delle due squadre di Genova, a cominciare dalla sponda rossoblù con questo titolo in taglio alto: "Genoa, Pasquetta in casa Juve. De Rossi: saremo coraggiosi". Il tecnico non ha paura: proverà a fare l'impresa avvicinando così la salvezza.
Dal Genoa si passa ai rivali blucerchiati: "La Samp domani con l'Empoli. Lombardo: il futuro è adesso". La compagine doriana va a caccia di punti salvezza, in un match tra nobili decadute.
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