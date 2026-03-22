La Repubblica (ed. Torino): "Yildiz suona la decima, ma la Juve si ferma al pari"
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La Juventus non va oltre il pareggio in casa contro il Sassuolo e perde terreno nella corsa verso la Champions League. "Yildiz suona la decima, ma la Juve si ferma al pari", titola in prima pagina La Repubblica nella sua edizione torinese. Il quotidiano si dedica anche alla sconfitta del Torino contro il Milan: "Grinta e occasioni da gol, il Toro spaventa il Milan".
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