La Stampa: "Il Sassuolo ferma la Juventus. Toro, il Milan resta un tabù"
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Le due torinesi non possono essere soddisfatte per il risultato ottenuto ieri: la Juventus non va oltre l'1-1 contro il Sassuolo, il Torino dopo un'ottima prestazione cade contro il Milan. La Stampa oggi in edicola dedica un titolo in prima pagina al calcio e a queste due partite: "Il Sassuolo ferma la Juventus. Toro, il Milan resta un tabù", si legge in taglio basso.
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