Il bivio di Conte, Cronache di Napoli titola stamani: "Sarri la prima alternativa"
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Il calcio è uno dei temi caldi della prima pagina di oggi di Cronache di Napoli. Di seguito il titolo dedicato ala squadra cittadina: "Il bivio di Conte: restare in un Napoli giovane e a scadenza o lasciare: Sarri la prima alternativa". In vista della prossima stagione, quella partenopea è dunque tra le panchine più calde della Serie A.
Non solo Conte, comunque, tra gli elementi il cui futuro a Napoli appare incerto. Scrive infatti il quotidiano: "Anguissa e Lobotka finiscono sul mercato, rischia di sfumare il riscatto di Elmas". Si parla infine anche di campo: "Di Lorenzo recupera per il Bologna".
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