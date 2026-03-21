Il Napoli batte il Cagliari, è a -6 dalla vetta. La Gazzetta dello Sport: "Occhio Inter, il Conte torna"
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"Occhio Inter, il Conte torna" scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Vittoria per 1-0 del Napoli sul campo del Cagliari grazie al gol in avvio di Scott McTominay. Lo scozzese lancia la formazione di Antonio Conte che ora è seconda a -6 dall'Inter. I nerazzurri attesi dalla sfida con la Fiorentina.
Rossoneri contro il Toro - In primo piano anche la sfida tra Milan e Torino con Allegri che perde Rafa Leao per un infortunio muscolare: "Milan-Toro, Leao è fuori". Allegri lancia Fullkrug dal 1' minuto accanto a Pulisic nel match in programma quest'oggi a San Siro alle ore 18.
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