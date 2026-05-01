Il tennis sposta Roma-Lazio, La Repubblica Roma: "Gli internazionali anticipano il derby alle 12.30"
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"Gli internazionali anticipano il derby alle 12.30" scrive oggi La Repubblica Roma in prima pagina. Con gli Internazionali di tennis il derby passa in secondo piano: impossibile giocare alle 20.45 per motivi di ordine pubblico e difficile spostare il fischio di inizio alle 15.'0 alle 18 per evitare di intasare un Foro Italico già sold out.
Roma-Lazio allora si giocherà alle 12.30 di domenica 17 maggio, visto che la Lega non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di far slittare la stra-cittadina di 24 ore, la sera di lunedì. Ad anticipare la decisione ieri è stato il presidente della serie A, Ezio Simonelli.
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