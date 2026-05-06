In giallorosso tutti bomber, Il Romanista recita così stamattina: "Coop Gasp"
TUTTO mercato WEB
Per quanto riguarda la prima pagina di oggi, ecco il titolo principale proposto da Il Romanista: "Coop Gasp". Con venti marcatori stagionali diversi, la Roma ha superato le lacune offensive pre-Malen. Con l'attaccante ex Aston Villa la squadra ha riacceso i motori in attacco, ma la sua arma migliore continua ad essere il collettivo.
Un altro titolo presente in prima pagina è il seguente: "Futuro cercasi". Ds e programmazione sono i temi caldi, aspettando le mosse dei Friedkin. Spazio infine anche all'avversario del prossimo turno di campionato, ovvero il Parma: "Cuesta è salvo, ma non fa sconti".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Botta e risposta Sarri-Simonelli, ma il derby si gioca alle 12.30 per necessità. Arbitri, Butti sarà sentito dai pm
"Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile