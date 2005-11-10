Ufficiale Barletta, confermato Paci: il tecnico rinnova per altre due stagioni

Il Barletta riparte da Massimo Paci. Il tecnico ha firmato un nuovo contratto biennale con il club biancorosso, che ha ufficializzato anche la composizione dello staff tecnico per la stagione 2026/27.

Il Barletta sceglie la continuità per il proprio progetto tecnico. Il club biancorosso ha annunciato il rinnovo biennale di Massimo Paci, confermandolo alla guida della prima squadra dopo gli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione.

Rinnovo biennale per Paci, ufficializzato lo staff tecnico

La S.S. Barletta 1922 ufficializza lo staff tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2026/2027.

A guidare i biancorossi ci sarà mister Massimo Paci, che ha sottoscritto un nuovo accordo biennale. Una scelta che dà continuità al progetto tecnico avviato nella scorsa stagione e consente di programmare il futuro partendo dagli importanti risultati ottenuti insieme.

Al suo fianco, nel ruolo di viceallenatore, Vincenzo Lanotte mentre Mauro Balestrini, già allenatore in seconda biancorosso lo scorso anno, è il nuovo preparatore atletico, ruolo già ricoperto nelle precedenti esperienze con Lumezzane e Forlì. Daniele Cilli infine è riconfermato come allenatore dei portieri. Per lui si tratta della sesta stagione consecutiva in biancorosso.

La società desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a Claudio Capacchione, preparatore atletico della scorsa stagione, e a Giuseppe Forlano, assistente preparatore atletico, per la professionalità, la dedizione e il contributo offerto nel percorso che ha riportato il Barletta tra i professionisti.

Al nuovo staff tecnico i migliori auguri di buon lavoro in vista della nuova stagione.