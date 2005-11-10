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Cavese, ecco il nuovo allenatore: panchina affidata a Cristiano Masitto

Cavese, ecco il nuovo allenatore: panchina affidata a Cristiano Masitto TUTTOmercatoWEB
© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:48Serie C
La Cavese ha ufficializzato l'arrivo di Cristiano Masitto come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per un'ulteriore stagione

La Cavese riparte da Cristiano Masitto. Il club metelliano ha annunciato l'ingaggio del tecnico milanese, affidandogli la guida della prima squadra con un accordo valido fino al 2027 e opzione per un altro anno.

Cristiano Masitto nuovo allenatore della Cavese, il comunicato

Cavese 1919 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Cristiano Masitto.
Nato a Milano il 18 giugno 1972, da calciatore ha collezionato oltre 300 gare tra i professionisti indossando le maglie di Spezia, Vicenza, Carpi, Ravenna, Savoia, Cesena, Florentia Viola.

Da allenatore, dopo un percorso nel settore giovanile della Fiorentina, inizia la sua esperienza in panchina con la Lavagnese, prima del triennio al Campodarsego con tre finali play off di cui due vinte. Lo scorso anno Masitto ha trionfato nei play off col Seravezza nel Girone E della Serie D.
Il tecnico si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2027 con opzione a favore della società per un altro anno.
Nella sua avventura a Cava Masitto sarà coadiuvato da Salvatore Bevo, come allenatore in seconda e da Matteo Pantaleoni come preparatore atletico.

Masitto si presenta: "Sono felice e orgoglioso"

"Sono felice e orgoglioso di iniziare questa nuova avventura sulla panchina della Cavese. Ringrazio il Presidente Lamberti, la società ed il Direttore De Liguori per la fiducia e per avermi affidato un incarico così prestigioso. So bene cosa rappresentano questi colori, la storia del club e la passione di una tifoseria che vive il calcio con grande intensità.
Arrivo con entusiasmo, umiltà e tanta voglia di lavorare. Il nostro obiettivo sarà costruire una squadra che rispecchi i valori della Cavese e del sottoscritto: spirito di sacrificio, organizzazione,senso di appartenenza ed una squadra che abbia sempre il coraggio di andare su tutti i campi con grandissima personalità.

Lavoreremo con grande impegno e determinazione per rappresentare al meglio questi colori. Forza Cavese!"

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