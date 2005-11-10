AlbinoLeffe, primo contratto da professionista per Matteo Trapletti
L'AlbinoLeffe continua a investire sui giovani cresciuti nel proprio settore giovanile. Il club seriano ha annunciato la firma del primo contratto da professionista di Matteo Trapletti, difensore classe 2009, che si è legato ai blucelesti fino al 2028.
Matteo Trapletti firma il suo primo contratto da professionista
U.C. AlbinoLeffe comunica che il calciatore Matteo Trapletti, difensore classe 2009, ha sottoscritto il primo contratto da professionista, legandosi al club seriano sino al 30 giugno 2028.
Dopo aver mosso calcisticamente i primi passi con il San Paolo D'Argon, il giovane difensore bluceleste è approdato a Zanica nell'estate 2023. Tra i protagonisti della storica annata appena andata in archivio della Primavera seriana, Trapletti - a soli 16 anni - ha già debuttato anche in Prima Squadra, rilevando Garattoni nella ripresa di AlbinoLeffe - Giana Erminio 0-1, partita disputata il 14 marzo 2026 e valevole per la 32esima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/26.
"Sono estremamente grato al club per la fiducia dimostratami: questo contratto rappresenta una grande opportunità, per nulla scontata, che cercherò di sfruttare al meglio - le prime parole dopo la firma di Trapletti -. Un grazie sentito va anche alla mia famiglia, sempre al mio fianco, negli alti e nei bassi, in questo percorso in bluceleste".