Ufficiale
Vicenza, altro rinnovo: Thomas Sandon prolunga fino al 2029
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Il Vicenza continua a blindare i propri giocatori. Dopo il rinnovo di Riccardo Gagno, il club biancorosso ha ufficializzato anche il prolungamento del contratto di Thomas Sandon, che resterà legato alla società fino al 30 giugno 2029.
Altro rinnovo in casa Vicenza. Dopo quello del portiere Gagno arrivato nelle scorse ora, adesso è il turno di Thomas Sandon. Il difensore classe 2003 ha prolungato il suo contratto fino al 2029.
Thomas Sandon rinnova con il Vicenza
La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Thomas Sandon fino al 30 Giugno 2029.
Da parte di tutto il Club i più sentiti auguri a Thomas per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso.
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