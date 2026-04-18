Inter, 3-0 al Cagliari. Il Gazzettino in taglio alto di prima pagina: "Scudetto a un passo"
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L'Inter si avvicina allo scudetto. La squadra di Cristian Chivu si è imposta a San Siro 3-0 sul Cagliari ed è volata a +12 sul Napoli che occupa la seconda piazza. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Gazzettino: "Inter, 3-0 al Cagliari: scudetto a un passo".
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