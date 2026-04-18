Juventus, fra campo e mercato. Tuttosport titola: "Champions più vicina, Silva anche!"
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Fra campo e mercato. La Juventus da una parte si avvicina alla Champions League a causa anche del successo del Sassuolo contro il Como. Sul mercato, i bianconeri invece sembrano essere più vicini all'acquisto a zero di Bernardo Silva. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Champions più vicina, Silva anche!".
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