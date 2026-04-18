Ko per 3-0 a San Siro contro l'Inter, L'Unione Sarda: "Il Cagliari regge solo un tempo"
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Sconfitta esterna del Cagliari. La squadra di Fabio Pisacane resiste solo un tempo poi viene sconfitta pesantemente dall'Inter capolista. A San Siro finisce 3-0 per la squadra di Cristian Chivu che vola verso la conquista dello scudetto. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Il Cagliari regge solo un tempo".
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